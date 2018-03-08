Онлайн-калькулятор посчитает украинцам возможную экономию на электроэнергии

При комплексном подходе можно сэкономить до 50% семейных расходов на электроэнергию. Для экономии средств необходимо использовать двузонный счетчик электроэнергии, LED-лампы и “умные” розетки с таймерами.
Двузонный счетчик позволяет платить в 2 раза меньше за электроэнергию с 23:00 до 07:00 часов. LED-лампы до 9 раз экономичнее старых ламп накаливания. А “умные” розетки позволяют запрограммировать автоматическое включение и выключение электроприборов в наиболее удобное и выгодное время. Также рекомендуется использовать электроприборы с высоким классом энергоэффективности.
Чтобы быстро посчитать, сколько же средств семья может сэкономить на электроэнергии в месяц или год, можно воспользоваться онлайн-калькулятором энергоэффективности на сайте ДТЭК ЭСКО по адресу: https://dtek-esco.com/calc.
В калькуляторе достаточно выбрать электроприборы, которые вы используете дома, при необходимости уточнить их мощность и время использования. А внизу сразу появляется результат: сколько вы тратите на электроэнергию сейчас, и сколько можете экономить при комплексном подходе в месяц, в год, за 5 и 10 лет.
“Мы хотим сделать энергосбережение доступным для большего количества людей. Начинать нужно с простого подсчета, сколько мы потребляем и тратим на энергию, и сколько можем сэкономить”, – рассказал директор ДТЭК ЭСКО Евгений Бушма.
Такой подсчет позволит определить, насколько выгодно покупать двузонный счетчик, LED-лампы и розетки с таймерами, и как быстро они окупятся. Заказать приборы для экономии можно в наборах Розумний WATT вместе с услугой быстрой установки двузонных счетчиков электроэнергии.
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