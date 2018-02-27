Всемирное семенохранилище расширят ради электричества

На острове Шпицберген, расположенном в Северном Ледовитом океане, в 2006 году было построено уникальное строение – всемирный банк-семенохранилище. В нём было решено хранить посадочный материал практически всех сельскохозяйственных растений, существующих в мире, на случай, если Землю постигнет печальная участь в случае ядерной войны или природного катаклизма, после чего придётся засеивать её с нуля. Хранилище было возведено на деньги норвежских властей и обошлось в 9 000 000 долларов.
Со временем стало понятно, что проект необходимо развивать, поэтому Норвегия готова вложить в него дополнительные средства.
Всего на расширение и усовершенствование хранилища норвежские власти выделят 100 миллионов норвежских крон (12,7 миллиона долларов). За эти деньги планируется построить дополнительный служебный туннель для доступа в сооружение, а также помещение, которое обеспечит хранилище резервным электричеством в случае непредвиденного отключения внешнего питания.
Помимо этого, в здании будет налажена и запущена дополнительная система охлаждения, а также организован отвод выделяемого ею тепла. Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Норвегии Джон Дэйл утверждает, что строительство начнётся очень скоро. Власти страны уверены в том, что спасение столь ценного генетического материала — очень важная задача, требующая как можно более оперативной реализации. На сегодняшний день в хранилище находятся более 4,5 миллиона семян различных сельскохозяйственных растений (более чем 890 000 образцов из разных стран), среди которых различные сорта риса, картофеля, кукурузы, пшеницы, ячменя и других культур.
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