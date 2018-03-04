Среди украинцев активно растет интерес к бесконтактной технологии оплаты

Четверть европейцев (24%) готовы платить бесконтактно с помощью смарт-часов, браслетов, брелков для ключей или других носимых устройств. Любопытно, что 37% украинцев хотели бы платить таким способом.
Об этом свидетельствуют новые данные от Mastercard.
Отметим, что это один из самых высоких показателей среди европейских стран.
Проведенное ранее исследование Impact of Innovation от Mastercard показало также особенный интерес украинцев к платежам со смартфонов: 72% хотели бы рассчитываться с помощью этих устройств. Наряду с этим 34% украинцев предпочитают биометрию при подтверждении оплаты, в частности распознавание отпечатков пальцев.
Бесконтактные расчеты с помощью Mastercard и Maestro выросли на 145% в течение прошлого года в Европе. Благодаря значительному успеху бесконтактных платежей многие европейцы захотели испытать новые способы оплаты. Наряду с этим постепенно исчезают барьеры на пути к использованию бесконтактной технологии. Страх мошенничества при бесконтактной оплате снизился среди европейцев наиболее заметно – на 24%, при этом в Нидерландах этот показатель упал на 41%, в Испании – на 33%, а в Великобритании – на 31%.
Среди украинцев также активно растет интерес к бесконтактной технологии оплаты. По данным НБУ, за 2017 количество бесконтактных карт выросло на 37,8%. Дополнительным драйвером интереса стал запуск целого ряда NFC-кошельков для бесконтактных платежей с помощью смартфона – как в виде отдельных банковских решений, так и сервиса Google Pay (ранее – Android Pay).
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