Луценко рассказал, на что пошли конфискованные у Януковича $1,5 млрд

Генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что конфискованные у Януковича 1,5 миллиарда долларов “до копейки” перечислены в бюджет страны и уже давно работают на армию и людей. Об этом он рассказал в интервью LB.ua.
В частности, по его словам, именно благодаря этим деньгам была запущена крылатая ракета, а также сотни украинских противотанковых систем.
Генпрокурор упрекнул СМИ, что они однобоко освещают информацию и украинцы об этом ничего не знают, поскольку “их дурят, будто ничего не происходит”.
“Знают ли эти люди о том, что сотни новых казарм строятся по Украине за эти деньги? Что 1800 фельдшерско-акушерских пунктов будут отремонтированы в этом году и к ним приставлены новые “скорые помощи”? А это касается 40% тех, кто проживает на селе. Но и этого нет по телевидению. Этого никто не показывает. Телевидение освещает только одно – как-то не так эти деньги забрали, они никуда не дошли, и вообще это не деньги, а бумажки”, – пожаловался Луценко.
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