Canon создала самонаводящуюся вспышку для камер

Компания Canon создала первую в мире вспышку с интеллектуальной системой AI Bounce, которая автоматически устраняет традиционные проблемы при съемке с фотовспышкой.
Модель под названием Speedlite 470EX-AI использует специальные алгоритмы, автоматически рассчитывая и корректируя положение головки вспышки. Как подчеркивает производитель, гаджет пригодится как новичкам, только начинающих осваивать технику работы со вспышкой, и для профессионалов. Функция AI Bounce обеспечивает автоматизированную съемку в отраженном свете. Она использует тестовый импульс для расчета оптимального угла естественного сбалансированного освещения, затем автоматически перемещая электроприводную головку вспышки в нужное положение.
Для опытных фотографов предусмотрен полуавтоматический режим, в котором можно регулировать положение головки при съемке в отраженном свете в различных условиях освещенности. Speedlite 470EX-AI затем автоматически скорректирует положение головки в зависимости от ориентации камеры. Вспышка имеет ведущее число 47 м, ISO 100, диапазон зумирования головки от 24 до 105 мм, беспроводной оптический приемник, ЖК-дисплей с точечной матрицей. Canon Speedlite 470EX-AI поступит в продажу в апреле 2018 года по цене $399.
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