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На взятке поймали директора государственного предприятия

На взятке поймали директора государственного предприятия

Правоохранители поймали на взятке – 35 тыс. грн и 3000 долларов – директора ГП “Агроспецсервис”.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

“Разоблачен на получении 35 тыс. грн и 3000 долларов неправомерной выгоды директор ГП “Агроспецсервис”, – написала она.

Указанные денежные средства директор предприятия получил в несколько этапов от предпринимателя за решение вопроса об отводе в долгосрочную аренду земельного участка, расположенного на территории Бориспольского района Киевской области.

По указанному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Сейчас должностному лицу готовят сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

По материалам УКРИНФОРМ
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