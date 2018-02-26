На взятке поймали директора государственного предприятия

Правоохранители поймали на взятке – 35 тыс. грн и 3000 долларов – директора ГП “Агроспецсервис”.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

“Разоблачен на получении 35 тыс. грн и 3000 долларов неправомерной выгоды директор ГП “Агроспецсервис”, – написала она.

Указанные денежные средства директор предприятия получил в несколько этапов от предпринимателя за решение вопроса об отводе в долгосрочную аренду земельного участка, расположенного на территории Бориспольского района Киевской области.

По указанному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом).

Сейчас должностному лицу готовят сообщение о подозрении и решается вопрос об избрании ему меры пресечения.