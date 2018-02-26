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Ощадбанк начнет брать «честное комиссионное вознаграждение» за платежки

Ощадбанк начнет брать «честное комиссионное вознаграждение» за платежки

Повышение прибыльности работы финучреждения — один из ключевых моментов стратегии развития Ощадбанка. Потому он начнет повышать свои комиссионные при расчетно-кассовом обслуживании населения, признал председатель правления госбанка Андрей Пышный.

«Там, где есть возможность брать честное комиссионное вознаграждение, и там, где есть такая необходимость, это будет. А именно коммерционализация нашей деятельности и экономическая эффективность определены нашими приоритетами. Потому мы обязаны будем это делать. Вместе с этим мы понимаем, что банк несет в себе социальную функцию. Потому, предлагая новые тарифы, мы внимательно следим и анализируем социальную составляющую. И предлагаем наименее защищенным социальным слоям населения бесплатные услуги», — отметил он.

Потому можно рассчитывать на сохранение минимальных и нулевых комиссий для льготных групп населения.

По материалам УБР
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