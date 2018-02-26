Стало известно, кто построит дорогу вокруг Житомира

Стоимость объездной бетонной трассы вокруг Житомира обойдется в €42,3 млн, подрядчиком станет китайская компания Sonohydro Corporation, — сообщил и.о. руководителя Укравтодора Славомир Новак.
«Что касается житомирской объездной дороги, уже есть подписанный договор с китайской компанией Sinohydro. Стоимость объездной вокруг Житомира составит €42,3 млн без НДС», — сообщил Новак.
Он напомнил, что в этом году планируется строительство еще двух бетонных дорог.
«Что касается дороги Николаев-Кропивницкий, должны подождать результатов тендера. Есть также и третья дорога, которую мы в бетоне строим — это дорога Днепр-Решитиловка Н-31, ее строят подрядные организации Ростдорстрой и Альтком, — рассказал глава госагентства.
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