АТБ покупает магазин Billa в Одессе

Антимонопольный комитет Украины разрешил ООО “АТБ-Инвест” (Днепр) приобрести активы в виде целостного имущественного комплекса, принадлежащего предприятию со 100% иностранными инвестициями “Билла-Украина” (Киев), размещенное по улице Академика Королева, 15, в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Как сообщается, ведомство 21 февраля 2018 года рассмотрело вопрос о предоставлении разрешения “АТБ-Инвест” приобрести данный актив. В частности, по состоянию на июнь 2017 года по данному адресу в Одессе действовал супермаркет сети Billa в Украине.

Согласно данным Billa, менее чем за год сеть продуктового ритейлера в Украине сократилась более чем в три раза. По состоянию на 21 февраля 2018 года сеть включает 11 магазинов в Киеве и по одному — в Житомире и Обухове Киевской области.

По состоянию на 30 июня 2017 года сеть объединяла 34 супермаркета в Киеве, Борисполе и Вышгороде (Киевская область), Днепре, Запорожье, Никополе (Днепропетровская область), Кременчуге (Полтавская область), Краматорске (Донецкая область), Житомире, Одессе и Херсоне.

В 2017 году компания Rewe International AG, развивающая, в частности сеть супермаркетов Billa в Центральной и Восточной Европе, сообщила о намерении сконцентрироваться на развитии сети на рынке Киева и закрыть ряд региональных магазинов.

Справка Finance.ua

За 2017 год концерн АТБ открыл 78 торговых точек и увеличил свою сеть до 882.