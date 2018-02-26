АТБ покупает магазин Billa в Одессе

Антимонопольный комитет Украины разрешил ООО “АТБ-Инвест” (Днепр) приобрести активы в виде целостного имущественного комплекса, принадлежащего предприятию со 100% иностранными инвестициями “Билла-Украина” (Киев), размещенное по улице Академика Королева, 15, в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Как сообщается, ведомство 21 февраля 2018 года рассмотрело вопрос о предоставлении разрешения “АТБ-Инвест” приобрести данный актив. В частности, по состоянию на июнь 2017 года по данному адресу в Одессе действовал супермаркет сети Billa в Украине.
Согласно данным Billa, менее чем за год сеть продуктового ритейлера в Украине сократилась более чем в три раза. По состоянию на 21 февраля 2018 года сеть включает 11 магазинов в Киеве и по одному — в Житомире и Обухове Киевской области.
По состоянию на 30 июня 2017 года сеть объединяла 34 супермаркета в Киеве, Борисполе и Вышгороде (Киевская область), Днепре, Запорожье, Никополе (Днепропетровская область), Кременчуге (Полтавская область), Краматорске (Донецкая область), Житомире, Одессе и Херсоне.
В 2017 году компания Rewe International AG, развивающая, в частности сеть супермаркетов Billa в Центральной и Восточной Европе, сообщила о намерении сконцентрироваться на развитии сети на рынке Киева и закрыть ряд региональных магазинов.
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