ФГВФЛ продал акции "Интерпайп" за 33 тыс. грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) продал 94,6 тыс. акций “Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод” за 32,9 тыс. грн.

“23 февраля на ПАО “Украинская биржа” состоялся аукцион по продаже активов, учитываемых на балансе банка “Форум” и выставленных на продажу торговцем ценными бумагами ООО “Фирма “Мотор-диллер” в соответствии с решением исполнительной дирекции ФГВФЛ”, – говорится в сообщении.

По результатам аукциона были проданы акции ПАО “Интерпайп Нижнеднепровский трубопрокатный завод” в количестве 94 622 штук общей стоимостью 32,877 тыс. грн.

“Интерпайп” является крупнейшим производителем труб и колес в Украине, контролируя Нижнеднепровский трубопрокатный завод, Новомосковский трубный завод и Никопольский завод бесшовных труб “Нико-Тьюб”.