Гибкий датчик измеряет кислотность по капле пота

Специалисты Университета Глазго разработали гибкий и недорогой носимый датчик, который анализирует пот и измеряет уровень кислотности, а в потенциале — и уровень сахара в крови.
Датчик сделан из соединения графита и полиуретана размером около 1 кв. см, и способен растягиваться до 53% в длину без потери производительности. Его изобретатели утверждают, что он продолжает работать даже после того, как его согнули под углом 30 градусов более 500 раз.
С помощью технологии передачи данных малого радиуса действия NFC (Near-Field Communication) информация с датчика передается на приложение SenseAble, которое позволяет пользователю отслеживать уровень кислотности в режиме реального времени, пишет The Engineer.
По словам разработчиков, их устройство имеет ряд преимуществ перед другими неинвазивными носимыми системами, требующими постоянного контакта с кожей. Обычно их датчики сделаны из жестких материалов, которые не могут принимать форму тела владельца, а другие варианты, вроде пластырей, могут раздражать кожу. Беспроводные системы с Bluetooth громоздкие и энергоемкие, им требуется постоянная подзарядка.
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