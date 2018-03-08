Генерал ВВС США: «Через несколько лет мы начнем сражаться в космосе»

Генерал ВВС США Дэвид Голдфайн убежден, что необходимо готовиться к космическим войнам, и военно-воздушные силы должны вкладывать немалые средства в новые технологии и обучение командиров космических войск.
Генерал Голдфейн, начальник штаба ВВС, выступил на симпозиуме перед аудиторией военнослужащих, заявив, что им пора начинать думать о космическом пространстве в тех же понятиях, в которых они рассуждают о воздушном пространстве. По его словам, «пришло время для нас как военнослужащих, вне зависимости от специальностей, устремиться к превосходству в космосе с тем же рвением, какое мы испытываем сегодня по отношению к превосходству в воздухе».
Генерал предупредил, что война в космосе — это лишь вопрос времени. И подчеркнул, что ВВС США должны подготовиться к переносу поля боя в безвоздушное пространство. «Я убежден, что мы станем сражаться из космоса уже в ближайшие годы, — заявил он. — И мы должны возглавить совместные усилия в этом спорном регионе. Этого требует от нас страна».
ВВС США должны подготовиться к меняющимся условиям и понять, как сочетать воздушную, космическую и кибервойну, чтобы иметь полную картину происходящего в конфликте. Для этого вооруженные силы должны инвестировать в новые технологии, а также в обучение командного состава. Разработать программу для офицеров комических войск США поручено генерал-лейтенанту Стивену Квасту.
Ориентация ВВС США на космос отражена и в бюджете на 2019 финансовый год, в котором $8,5 млрд выделено на космические программы, сообщает Space News.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы начнут получать повышенные пенсии только с 2043 года - проект законаВчера, 11:00 - 2537 61
Украинцам показали, из чего состоит тариф на газ для населения (инфографика)Вчера, 19:00 - 1470 14
МВФ: пришло время открыть рынок земли в УкраинеВчера, 17:00 - 2659 11
В Европарламенте заявили о необходимости сократить газовую зависимость от РФВчера, 11:15 - 946 8
ТЭС переведены на резервные виды топливаВчера, 13:15 - 955 7
Эксперт спрогнозировал, что будет с курсом доллара в Украине в мартеВчера, 14:00 - 3313 1
МВФ: пришло время открыть рынок земли в УкраинеВчера, 17:00 - 2659 11
Украинцы начнут получать повышенные пенсии только с 2043 года - проект законаВчера, 11:00 - 2537 61
НБУ не сможет забрать "Буковель" у КоломойскогоВчера, 16:00 - 2240 1
Межбанк: доллар уронили выросший приток СКВ из-за рубежаВчера, 11:50 - 1485
SpaceX запустила 6-тонный спутник связи (видео)Позавчера, 10:50 - 770
Skoda собирается выпустить "всеядный" кроссовер05.03.2018, 15:10 - 9037
Amazon запатентовал воздушные склады с фасовкой и доставкой дронами04.03.2018, 15:10 - 1609 2
Создан смартфон, надежно защищающий своего хозяина от слежки28.02.2018, 15:10 - 2989
Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)26.02.2018, 15:10 - 7236 13
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
В "Нафтогазі" пояснили, чому газ із підземних сховищ не...Обговорення статей
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Райффайзен Банк АвальОбслуговування в українських банках (гарне і погане)