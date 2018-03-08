Генерал ВВС США: «Через несколько лет мы начнем сражаться в космосе»

Генерал ВВС США Дэвид Голдфайн убежден, что необходимо готовиться к космическим войнам, и военно-воздушные силы должны вкладывать немалые средства в новые технологии и обучение командиров космических войск.

Генерал Голдфейн, начальник штаба ВВС, выступил на симпозиуме перед аудиторией военнослужащих, заявив, что им пора начинать думать о космическом пространстве в тех же понятиях, в которых они рассуждают о воздушном пространстве. По его словам, «пришло время для нас как военнослужащих, вне зависимости от специальностей, устремиться к превосходству в космосе с тем же рвением, какое мы испытываем сегодня по отношению к превосходству в воздухе».

Генерал предупредил, что война в космосе — это лишь вопрос времени. И подчеркнул, что ВВС США должны подготовиться к переносу поля боя в безвоздушное пространство. «Я убежден, что мы станем сражаться из космоса уже в ближайшие годы, — заявил он. — И мы должны возглавить совместные усилия в этом спорном регионе. Этого требует от нас страна».

ВВС США должны подготовиться к меняющимся условиям и понять, как сочетать воздушную, космическую и кибервойну, чтобы иметь полную картину происходящего в конфликте. Для этого вооруженные силы должны инвестировать в новые технологии, а также в обучение командного состава. Разработать программу для офицеров комических войск США поручено генерал-лейтенанту Стивену Квасту.

Ориентация ВВС США на космос отражена и в бюджете на 2019 финансовый год, в котором $8,5 млрд выделено на космические программы, сообщает Space News.