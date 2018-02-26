В Британии появится первая частная станция дальней космической связи

Европейское космическое агентство и группа британских инвесторов совместно работают над первой в мире частной станцией космического наблюдения и связи, которая будет расположена в корнуэльском местечке Гунхилли. При помощи обновленной антенны, построенной в 1985 году, она сможет передавать и получать сообщения с космических спутников, находящихся за миллионы километров.
Сейчас, когда мы переживаем возрождение комических программ, возрастает значимость систем наблюдения и коммуникации, которые обеспечивают работу спутников и зондов, исследующих далекий космос, пишет New Atlas. Эту задачу выполняет, например, сеть дальней космической связи NASA, которая была создана еще в 1960-е годы, или новая сеть Европейского космического агентства (ЕКА), включающая три тарелки в Австралии, Испании и Аргентине.
Однако объем данных, которые получает ЕКА от текущих миссий, быстро растет. В середине следующего десятилетия дальняя космическая связь европейского агентства, обеспечивающая работу уже действующей миссии ExoMars или будущего корабля Juice, увеличит объем информации вдвое, говорит Пьер Баргелини, представитель ЕКА.
Строительство станции в Гунхилли поможет отчасти снизить нагрузку на основную коммуникационную сеть ЕКА. Сейчас комплекс представляет собой 60 «тарелок» на 57 гектарах земли, осуществляющих радио-, телевизионную, телефонную и интернет-коммуникацию. Одна из «тарелок», GHY-6, в течение ближайших двух лет будет переоборудована для наблюдения и связи со спутниками в глубоком космосе. Оплачивает переоснащение частная британская компания Cornwall & Isles of Scilly Local Enterprise Partnership, к которой позднее присоединится ЕКА.
«Как только завершится обновление станции, примерно через 24 месяца, Гунхилли сможет дополнять собственные станции Европейского космического агентства и обеспечивать контроль за миссиями в дальнем космосе, будь то миссии ЕКА, других агентств или частных стартапов, изучающих Марс или добывающих полезные ископаемые на астероидах», — говорит Клаус-Юрген Шульц, инженер ЕКА.
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