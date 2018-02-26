Валютный выходной: 3 марта межбанк работать не будет

Последние валютные торги на этой неделе состоятся 2 марта, 3 числа межбанковский рынок работать не будет, сообщается телеграмме Нацбанка №40-0006/10902. Соответственно, банками не подается в этот день заявка на обязательную продажу СКВ в понедельник, 5 марта.

В этом же документе регулятор подчеркнул, что банки обязаны в субботу проводить наличные валютообменные операции, без каких-либо ограничений. Она будет рабочая для всех украинских банков из-за переноса выходных, и немного выдохнуть смогут лишь их дилеры и казначейские подразделения: так же как и остальные предприятия, финучреждения будут работать 3 марта за 9 число, чтобы получить четыре выходных подряд за весенний праздник — с 8 по 11 марта.

С учетом двух выходных к 12 марта на счета экспортеров должна поступить тройная порция доллара, так что 13 числа можно ожидать повышенного валютного предложения на межбанке, и укрепления курса гривны.