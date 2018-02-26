Впервые в Украине реализована возможность бесконтактной оплаты проезда в маршрутках

Тернополь присоединился к числу городов, где проезд в городском наземном транспорте можно оплатить современным удобным средством — бесконтактными банковскими карточками и NFC-устройствами. Кроме того впервые в Украине такая возможность была реализована в частных маршрутных такси.

Об этом порталу Finance.ua рассказали в пресс-службе Visa.

Так, NFC-устройства установлены в 68 единицах городского коммунального транспорта (65 троллейбусов и 3 автобуса). 15 маршрутных такси, оснащённые мобильными терминалами, были обновлены и получили возможность приема оплаты проезда банковскими картами и NFC-устройствами наравне с городским электронным билетом и Файной картой.

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Также, в 48 троллейбусах дополнительно установлены стационарные валидаторы с такой же функциональностью.

Отметим, согласно решению исполнительного комитета Тернопольского городского совета от 20.12.2017р. №980, стоимость проезда при оплате банковской карточкой составит 4 гривны в коммунальном транспорте и 5 гривен в маршрутных такси. Обработку платежей обеспечивает Ощадбанк, который выступает эквайером проекта.