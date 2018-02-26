17 жителей Перемышля владеют 12,5 тысячами украинских авто на "еврономерах"

Семнадцать жителей польского Перемышля и окрестностей являются фактическими владельцами 12,5 тысяч автомобилей из 14,5 тысяч зарегистрированных в регионе.
Об этом сообщает ZAXID.net со ссылкой на польское СМИ.
Поляки регистрируют на себя десятки и сотни автомобилей, совладельцами которых позже становятся украинцы. За такие услуги предприниматели получают от украинцев за автомобили на польских “бляхах” от 100 до 500 злотых (от 800 до 4000 гривен).
Представитель отдела коммуникации, транспорта и дорог в Перемышле Веслав Юркевич заявил, что польские правила позволяют такую массовую регистрацию автомобилей одним лицом, а украинцы, используя автомобили на иностранной регистрации, избегают уплаты высоких таможенных пошлин за ввоз авто.
Пользуясь неблагоприятной экономической и финансовой ситуацией в Украине, инициативные поляки создали в пограничной зоне целые предприятия, которые иногда зарабатывают сотни тысяч долларов в автомобильном бизнесе.
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