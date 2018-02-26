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Фонд гарантирования продолжил выплаты вкладчикам банка «Михайловский»

Фонд гарантирования продолжил выплаты вкладчикам банка «Михайловский»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 23 февраля 2018 продолжил осуществлять выплаты вкладчикам ПАО «Банк Михайловский».

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

«С 23 февраля 2018 года Фонд гарантирования вкладов физических лиц (далее – Фонд) осуществляет возмещение средств вкладчикам ПАО «Банк Михайловский» через Автоматизированную систему Фонда по договорам банковского вклада независимо от даты их окончания и по договорам банковского счета (включая карточные счета)», – говорится в сообщении.

Возмещение средств вкладчикам осуществляются через отделения банков-агентов Фонда: ПАО КБ «ПриватБанк», ОАО «Идея Банк», АО «Сбербанк», ОАО КБ «Правэкс-банк», ОАО «Альфа-банк» и другие.

По материалам УБР
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