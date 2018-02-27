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Германия завершила 2017 год с рекордным профицитом бюджета

Германия завершила 2017 год с рекордным профицитом бюджета

Германия в 2017 году добилась профицита всех общественных бюджетов. В целом профицит бюджета составил 36,6 млрд евро – это максимум со времени воссоединения Германии, то есть за 27 лет.

Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), передает Deutsche Welle.

По итогам прошлого года профицит отмечен на всех государственных уровнях – федеральном, земельном, местном, а также в кассах социального страхования. При этом самого высокого показателя достигли 16 федеральных земель Германии – 16,2 млрд евро.

Доходы касс социального страхования превысили расходы на 10,5 млрд евро, а на муниципальном уровне положительное сальдо равнялось 8,7 млрд евро.

Вместе с тем профицит госбюджета ФРГ заметно снизился по сравнению с тремя предыдущими годами, составив 1,08 млрд евро. В 2015 году этот показатель был равен 9,7 млрд евро, а в 2016 году – 7,4 млрд евро.

Положительное сальдо фиксируется уже четвертый год подряд благодаря устойчивому экономическому росту и исключительно благоприятной ситуации на рынке труда. В 2016 году совокупный профицит составлял 23,7 млрд евро, в 2015 году – 19,4 млрд евро.

ВВП Германии в 2017 году вырос по итогам восьмого года подряд, причем темпы подъема стали максимальными за 6 лет – 2,2%.

По материалам Deutsche Welle
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