Германия завершила 2017 год с рекордным профицитом бюджета

Германия в 2017 году добилась профицита всех общественных бюджетов. В целом профицит бюджета составил 36,6 млрд евро – это максимум со времени воссоединения Германии, то есть за 27 лет.
Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического агентства ФРГ (Destatis), передает Deutsche Welle.
По итогам прошлого года профицит отмечен на всех государственных уровнях – федеральном, земельном, местном, а также в кассах социального страхования. При этом самого высокого показателя достигли 16 федеральных земель Германии – 16,2 млрд евро.
Доходы касс социального страхования превысили расходы на 10,5 млрд евро, а на муниципальном уровне положительное сальдо равнялось 8,7 млрд евро.
Вместе с тем профицит госбюджета ФРГ заметно снизился по сравнению с тремя предыдущими годами, составив 1,08 млрд евро. В 2015 году этот показатель был равен 9,7 млрд евро, а в 2016 году – 7,4 млрд евро.
Положительное сальдо фиксируется уже четвертый год подряд благодаря устойчивому экономическому росту и исключительно благоприятной ситуации на рынке труда. В 2016 году совокупный профицит составлял 23,7 млрд евро, в 2015 году – 19,4 млрд евро.
ВВП Германии в 2017 году вырос по итогам восьмого года подряд, причем темпы подъема стали максимальными за 6 лет – 2,2%.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Одесской области целый город предупредили, что отключат газ за долгиВчера, 10:45 - 1730 70
Hyperloop по-украински: эксперты подсчитали примерную стоимость билетаВчера, 12:00 - 4025 17
Ощадбанк начнет брать «честное комиссионное вознаграждение» за платежкиВчера, 17:00 - 3565 6
Глава украинского Hyperloop озвучил цену строительства тестовой площадкиВчера, 16:45 - 1348 5
СМИ узнали, во сколько обойдется Германии "Северный поток-2"Вчера, 08:45 - 1507 5
Когда упадут цены на электромобили: эксперт дал оптимистичный прогнозВчера, 10:00 - 5046
Hyperloop по-украински: эксперты подсчитали примерную стоимость билетаВчера, 12:00 - 4025 17
Сообщили, когда IKEA появится в УкраинеВчера, 11:10 - 3608 2
Ощадбанк начнет брать «честное комиссионное вознаграждение» за платежкиВчера, 17:00 - 3565 6
17 жителей Перемышля владеют 12,5 тысячами украинских авто на "еврономерах"Вчера, 11:15 - 2333 4
Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)Вчера, 15:10 - 1289 4
Microsoft разработала VR-трость для слепыхПозавчера, 15:10 - 242
Испанский стартап представил бумажные одноразовые батареи23.02.2018, 15:10 - 1432 3
В Испании состоялся первый в мире звонок в стандарте 5G22.02.2018, 15:10 - 2461
Японская туристическая фирма предложила виртуальные полеты за границу20.02.2018, 15:10 - 1609 1
Валютный рынок в контекстеВалютний ринок
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Доходи ДТЕК Ахметова продовжують зростати - звітОбговорення статей
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!Ринок нерухомості