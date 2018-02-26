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В Киеве открыли сотни фиктивных фирм и «кинули» предпринимателей на 15 миллионов

В Киеве открыли сотни фиктивных фирм и «кинули» предпринимателей на 15 миллионов

Нацполиция разоблачила в Киеве группу злоумышленников, которые организовали преступную схему по завладению средствами субъектов хозяйствования. Группа состояла из 8 человек, среди которых два руководителя коммерческой структуры – непосредственные организаторы преступной схемы. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе следствия полиция установила, что с контрагентами заключались договоры на поставку металлопродукции. Обязательное условие – предоплата за товар. Злоумышленники получали на счета средства, а вот вторая сторона сделки не получала ожидаемую продукцию. С целью прикрытия незаконной деятельности, уклонения от уплаты налогов и конвертации средств в наличность, открывали фиктивные предприятия.

За время противоправной деятельности участников ОПГ удалось завладеть средствами субъектов хозяйствования на сумму свыше 15 млн грн. Кроме того, злоумышленники создали несколько сотен фиктивных фирм.

Организаторам была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей – круглосуточный домашний арест. Сейчас досудебное расследование закончено, а материалы дела с обвинительным актом направлены в суд.

С целью возмещения потерпевшим ущерба, на счета фиктивных предприятий был наложен арест – 2,5 млн грн, а также наложен арест на имущество подозреваемых – 7,5 млн грн.

По материалам УБР
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