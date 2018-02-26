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Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)

Девяностые снова в моде: Nokia "воскресила" телефон из "Матрицы" (видео)

Создатели называют его идеальным телефоном для отпуска, поскольку новый гаджет сможет работать около 17 дней без подзарядки. Модель будет продаваться в желтом цвете, обыгрывая прозвище “телефон-банан” .

Компания HMD Global, которая владеет брендом Nokia? представила обновленный телефон Nokia 8110, который выпускался в 90-х годах и стал популярным после фильма “Матрица”.

Новая модель будет продаваться в стандартном черном цвете и новом желтом, обыгрывая старое прозвище “телефон-банан”. Обновленная Nokia сможет работать в 4G-сетях, ее можно использовать как точку доступа и раздавать интернет через Wi-Fi. Nokia 8110 оснащена 2,4-дюймовым экраном, камерой в два мегапикселя и 4 ГБ постоянной памяти.

Телефон выйдет в мае 2018 года и будет стоить около 2 600 гривен.

Устройство работает на собственной системе Smart Feature OS, в которой смогут работать приложения из магазина Nokia. Создатели называют его идеальным телефоном для отпуска, поскольку новый гаджет сможет работать около 17 дней без подзарядки. Телефон выйдет в мае 2018 года и будет стоить 79 евро (около 2600 гривен).

По материалам Економічна Правда
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