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Украина присоединилась к международному агентству по "зеленой" энергетике

Украина присоединилась к международному агентству по "зеленой" энергетике

Украина стала полноправным членом Международного агентства по возобновляемым источникам энергии (IRENA).
Об этом сообщается на Правительственном портале.

“24 февраля с.г. Украина получила статус полноправного члена Международного агентства по возобновляемым источникам энергии”, – отмечается в сообщении.

Для Украины присоединение к IRENA означает выход на международную арену игроков рынка возобновляемой энергетики. Это, безусловно, улучшение инвестиционного имиджа государства, широкие возможности привлечения лучших мировых практик и технологий, а главное – «зеленых» инвестиций.

Участие Украины в IRENA позволит:

подавать заявки в Фонд развития Абу-Даби на получение льготных кредитов на «зеленые» проекты (под 1-2% на срок до 20 лет, включая 5-летний льготный период, при условии софинансирования 50% стоимости проекта);

тесно и плодотворно сотрудничать с развитыми государствами;

иметь доступ к передовым исследованиям, практикам и технологиям по использованию возобновляемых источников энергии;

увеличивать инвестиции в отечественную возобновляемую энергетику;

совершенствовать законодательную базу и разрабатывать эффективные механизмы стимулирования развития «чистой» энергетики.

Важно, что отчеты IRENA по развитию возобновляемой энергетики Украины будут одним из ключевых факторов для инвесторов при принятии решения по реализации проектов в этой сфере.

Кроме этого, Украина будет официальным участником ежегодных заседаний Ассамблеи IRENA, где законодатели и предприниматели более 150 стран мира определяют курс дальнейших действий и решений для уменьшения энергозависимости и развития «чистой» энергетики.

По материалам УКРИНФОРМ
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