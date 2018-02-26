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В Одесской области целый город предупредили, что отключат газ за долги

В Одесской области целый город предупредили, что отключат газ за долги

ПАО “Одессагаз” направила предупреждение о том, что с 28 февраля отключит газоснабжение котельных г.Теплодар.

Об этом говорится в сообщении КП “Одесская ТЭЦ-2”, размещенном на сайте Теплодарского горсовета.

“В связи со значительным долгом потребителей г.Теплодар за отопление в размере 4,3 млн. гривен по состоянию на 22 февраля, наше предприятие не имеет возможности своевременно и в полном объеме платить за природный газ”, – говорится в заявлении.

Жителей города просят погасить долги за отопление для уплаты за природный газ.

Как известно, 30 января пресс-служба “Киевоблгаза” сообщила, что из-за задолженности теплоснабжающих предприятий город Славутич Киевской области отключили от газоснабжения.

1 февраля город Смела Черкасской остался без отопления: котельным отключили газ по указанию ПАО “Черкассыгаз”. 2 февраля поставки газа в котельных Смелы восстановили.

По материалам Економічна Правда
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