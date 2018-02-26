В Ивано-Франковской области откроют шесть СЭС и одну ВЭС

В Ивано-Франковской области в 2018 году откроют 6 солнечных электростанций. Сейчас в области функционируют объекты генерации из возобновляемых источников (солнечные, гидро-, био- и ветровые электростанции), а также объекты, расположенные в сельских хозяйствах. Об этом сообщает пресс-служба Ивано-Франковской ОГА.
Сейчас крупнейшими объектами возобновляемой энергетики является 5 мини-ГЭС (Снятынская, Пробийнивская №1, Пробийнивская №2, Золотолипская, Сваричивская), три солнечные электростанции (ООО «Богородчанская 1», ООО «Гелиос Энерджи», ООО «Солар Карпаты» ) и биогазовый завод ООО «Даноша» в Калушском районе).
Кроме того, в ноябре 2017 года введено в эксплуатацию 4 солнечные электростанции в Тисменицком районе. В ближайшей перспективе планируется ввести в эксплуатацию 6 солнечных электростанций (в Снятинском районе – 2, в Тисменицком – 4). Также в 2016 году начато строительство ветровой электростанции в с. Шевченково Долинского района и второго биогазового завода в с. Тустань Галицкого района.
В ближайших планах областной власти – реализация амбициозного проекта «Энергетическая Академия», предусматривающего строительство на месте старой городской котельной здания по принципу «пассивной архитектуры», которая станет местом обучения и культурного развития.
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