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Твит топ-модели обрушил стоимость соцсети на миллиард долларов

Твит топ-модели обрушил стоимость соцсети на миллиард долларов

Известная американская модель Кайли Дженнер написала, что больше не заходит в Snapchat, после чего стоимость акций компании моментально просела на 6,1 процента.

Об этом сообщает Bloomberg.

“Итак, кто-нибудь еще перестал заходить в Snapchat? Или это только я? Ох, это очень грустно”, — такой пост опубликовала Дженнер в Twitter, где на нее подписаны более 24 миллионов человек.

Спустя несколько часов аналитики отметили, что капитализация материнской компании Snap inc. упала на 1,3 миллиарда долларов.

Через некоторое время модель добавила, что все равно любит Snapchat.

Отказ звезды от использования популярной социальной сети связан с недавним обновлением приложения.

Разработчики полностью переработали пользовательский интерфейс, что привело многих фанатов Snapchat в бешенство.

Журналисты и аналитики с Уолл-Стрит полагают, что на плачевное положение социальной сети могли повлиять как твит Дженнер, так и свежие нововведения разработчиков.

Более миллиона человек подписали петицию на сайте Change.org, авторы которой попросили разработчиков вернуть старую версию приложения.

Представители компании ответили, что слышат пожелания пользователей, однако в течение ближайших недель Snapchat получит еще одно обновление.

По материалам Економічна Правда
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