Твит топ-модели обрушил стоимость соцсети на миллиард долларов

Известная американская модель Кайли Дженнер написала, что больше не заходит в Snapchat, после чего стоимость акций компании моментально просела на 6,1 процента.
Об этом сообщает Bloomberg.
“Итак, кто-нибудь еще перестал заходить в Snapchat? Или это только я? Ох, это очень грустно”, — такой пост опубликовала Дженнер в Twitter, где на нее подписаны более 24 миллионов человек.
Спустя несколько часов аналитики отметили, что капитализация материнской компании Snap inc. упала на 1,3 миллиарда долларов.
Через некоторое время модель добавила, что все равно любит Snapchat.
Отказ звезды от использования популярной социальной сети связан с недавним обновлением приложения.
Разработчики полностью переработали пользовательский интерфейс, что привело многих фанатов Snapchat в бешенство.
Журналисты и аналитики с Уолл-Стрит полагают, что на плачевное положение социальной сети могли повлиять как твит Дженнер, так и свежие нововведения разработчиков.
Более миллиона человек подписали петицию на сайте Change.org, авторы которой попросили разработчиков вернуть старую версию приложения.
Представители компании ответили, что слышат пожелания пользователей, однако в течение ближайших недель Snapchat получит еще одно обновление.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Безвиз в Украине: Климкин объяснил причину бегства из Украины более миллиона человекВчера, 11:00 - 4266 25
Украинцы тратят на продукты меньше всех в ЕвропеВчера, 10:00 - 2108 24
Грецкие орехи становятся самым прибыльным товаром украинского экспортаВчера, 19:00 - 1362 8
Четверть украинцев хотят, чтобы их дети жили в странах ЕС - опросВчера, 08:00 - 902 8
В Украину в 2017 г. больше всего денег перевели из РоссииВчера, 07:00 - 894 5
Безвиз в Украине: Климкин объяснил причину бегства из Украины более миллиона человекВчера, 11:00 - 4266 25
Где на самом деле выгоднее купить электромобильВчера, 12:00 - 2826
Украинцы тратят на продукты меньше всех в ЕвропеВчера, 10:00 - 2108 24
Грецкие орехи становятся самым прибыльным товаром украинского экспортаВчера, 19:00 - 1362 8
Как вернуть изъятое водительское удостоверение - экспертВчера, 18:00 - 1110 3
В Испании состоялся первый в мире звонок в стандарте 5G22.02.2018, 15:10 - 1811
Японская туристическая фирма предложила виртуальные полеты за границу20.02.2018, 15:10 - 1465 1
За полетом Tesla на Марс теперь можно следить онлайн19.02.2018, 15:10 - 5761
Ученые создали «живые» бинты для лечения ран и ожогов18.02.2018, 15:10 - 1459
Intel создала квантовый компьютер в два кубита на кремниевом чипе17.02.2018, 15:10 - 3189
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексіяОбговорення статей
А-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?Ринок нерухомості
Как будут жить Украина и ДНР/ЛНР в случае разделения?Макроекономіка України. Політика та гроші