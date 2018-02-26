Фермерам в этом году предоставят 70% компенсации за оборудование - Минагро

Правительство в текущем году фермерским кооперативам будет возмещать 70% стоимости оборудования.

Об этом заявил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Виктор Шеремета во время круглого стола «Внедрение новых финансовых инструментов поддержки малого и среднего предпринимательства на селе в 2018 году», информирует пресс-служба Минагрополитики.

«70% компенсации за оборудование получат фермеры, у которых уже есть или которые создадут кооператив. В этом году мы сосредоточимся на двух направлениях кооперативов – молочном и плодово-ягодном. Эти направления предусматривают наибольший эффект по увеличению продукции с добавленной стоимостью, созданию рабочих мест для крестьян и развитию местной инфраструктуры», – отметил Виктор Шеремета.

Так, ягодным кооперативам компенсация будет предоставляться за оборудование для хранения и шоковой заморозки. Молочным кооперативам – за доильное оборудование и оборудование для охлаждения молока.

Также, отметил чиновник, в рамках господдержки для фермеров предусматриваются дополнительные преференции при покупке техники. Помимо стандартных 25% компенсации по программе удешевления сельскохозяйственной техники, фермеры дополнительно получат 15% компенсации – всего 40%.

“Кроме того, для фермеров предлагается удешевление кредитных средств до европейского уровня – 1-2%. Еще одно направление поддержки – возврат 80% стоимости за покупку семян украинской селекции. Также для фермеров будет удешевлена стоимость консультационных услуг”, – подчеркнул Шеремета.

Программа по развитию фермерских хозяйств и кооперации – это новая программа с объемом финансирования в 1 млрд грн. Одним из прогнозируемых результатов действия программы должно стать увеличение доли фермерских хозяйств в производстве валовой продукции аграрной отрасли с 6 до 10%.