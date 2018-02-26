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Украинский аграрный экспорт в ЕС вырос на €1,2 млрд

Украинский аграрный экспорт в ЕС вырос на €1,2 млрд

Кроме того, отмечается, что экспорт агропродовольственной продукции Евросоюза за последние 12 месяцев вырос более чем на €200 млн.

В 2017 году стоимость экспорта агропродовольственной продукции из Украины в ЕС выросла на 1,2 млрд. евро (+27%). Об этом говорится в последнем ежемесячном торговом отчете, обнародованном Еврокомиссией.

«За последние 12 месяцев ЕС импортировал больше всего агропродовольственной продукции из Бразилии (11,8 млрд. евро), США (11 млрд. евро), Аргентины (5,7 млрд. евро). Также в этом списке присутствуют Украина, Китай, Индонезия, Швейцария и Турция. Сумма импорта в ЕС колеблется в пределах 4,5-5,5 млрд. евро для каждой из этих стран», – пишет проект “Восточное соседство ЕС”.

По материалам ТСН
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