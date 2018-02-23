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Apple хочет покупать кобальт

Apple хочет покупать кобальт

Apple ведёт переговоры по поводу возможности обеспечить долгосрочные поставки кобальта непосредственно от добывающих компаний.

Эта стратегия направлена на создание резервных запасов ключевого компонента литий-ионных аккумуляторов для мобильных устройств, поскольку компания из Купертино в данном случае вынуждена состязаться с автопроизводителями, которые тоже используют кобальт в производстве батарей для электромобилей.

Apple намерена заключить контракты на покупку нескольких тысяч метрических тонн кобальта в течение пяти лет или более продолжительного периода, сообщил Bloomberg со ссылкой на анонимный источник.

Первые встречи Apple с добывающими компаниями касательно возможных сделок по прямым поставкам кобальта состоялись около года назад, утверждает другой источник. Он не исключает возможность того, что Apple в конечном итоге откажется от этой идеи.

Представитель Apple отказался прокомментировать публикацию Bloomberg.

Напомним, что генеральный директор Glencore Plc Айван Глазенберг в конце прошлого года назвал Apple в числе нескольких компаний, с которыми шли переговоры по поводу кобальта, не уточнив при этом детали дискуссий.

По материалам Комментарии
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