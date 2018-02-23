Apple хочет покупать кобальт

Apple ведёт переговоры по поводу возможности обеспечить долгосрочные поставки кобальта непосредственно от добывающих компаний.

Эта стратегия направлена на создание резервных запасов ключевого компонента литий-ионных аккумуляторов для мобильных устройств, поскольку компания из Купертино в данном случае вынуждена состязаться с автопроизводителями, которые тоже используют кобальт в производстве батарей для электромобилей.

Apple намерена заключить контракты на покупку нескольких тысяч метрических тонн кобальта в течение пяти лет или более продолжительного периода, сообщил Bloomberg со ссылкой на анонимный источник.

Первые встречи Apple с добывающими компаниями касательно возможных сделок по прямым поставкам кобальта состоялись около года назад, утверждает другой источник. Он не исключает возможность того, что Apple в конечном итоге откажется от этой идеи.

Представитель Apple отказался прокомментировать публикацию Bloomberg.

Напомним, что генеральный директор Glencore Plc Айван Глазенберг в конце прошлого года назвал Apple в числе нескольких компаний, с которыми шли переговоры по поводу кобальта, не уточнив при этом детали дискуссий.