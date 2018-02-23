Мининфраструктуры не планирует доплачивать лоукостерам

Министерство инфраструктуры пока не планирует внедрять в Украине механизм дотаций для лоукостеров.
Об этом заявил глава ведомства Владимир Омелян, выступая на совместном брифинге с главой Госавиаслужбы Александром Бильчуком, передает ЦТС.
“Нет, пока это не планируется. В случае с государственными аэропортами точно. В случае с региональными аэропортами мне приятна политика на уровне областей, которые готовы при максимально низких или нулевых ставках приглашать к себе авиакомпании”, – ответил министр на вопрос о возможности введения дотаций для бюджетных перевозчиков.
“Я считаю, это правильный подход, чтобы запустить эти аэропорты. Но, насколько мне известно, пока формулы доплат в Украине нет”, – добавил он.
Как сообщает издание, одной из составляющих бизнес-модели лоукостеров является получение доплат от аэропортов или местной власти, которые ими управляют.
Бюджетные перевозчики обязуются привести определенное количество пассажиров, за это они получают дотации от аэропортов. Последние получают дополнительные неавиационные доходы, а города – новых туристов, которые тратят деньги на ночлег, питание, развлечения.
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