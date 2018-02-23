Мининфраструктуры работает над дерегуляцией работы региональных аэропортов, - Омелян

Министерство инфраструктуры Украины работает над дерегуляцией работы региональных аэропортов.

Об это заявил глава Мининфраструктуры Владимир Омелян в ходе обнародования публичного отчета председателем Государственной авиационной службы Александром Бильчуком, передает пресс-служба ведомства.

“Мы поставили перед собой задачу по дерегуляции работы региональных аэропортов. Я надеюсь, что в первом полугодии этого года будет принято постановление Кабинета министров, которое позволит каждому региональному аэропорту, а это практически все, кроме аэропорта “Борисполь”, самостоятельно вести свой бизнес и финансовую политику. Не государство в лице Министерства инфраструктуры будет определять, какие тарифы и условия устанавливать, а каждый аэропорт самостоятельно. Вопросы безопасности мы будем держать на контроле, но вопрос бизнес-деятельности будет в совершенно свободном формате”, – рассказал Омелян.

Кроме того, Мининфраструктуры работает совместно с народными депутатами над вопросом отмены НДС для внутренних авиационных рейсов.