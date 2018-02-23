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В Миграционной службе начались проверки законности выдачи гражданства

В Миграционной службе начались проверки законности выдачи гражданства

Государственная миграционная служба начала проверку законности предоставления украинского гражданства иностранным гражданам. Об этом в ходе презентации годового отчета сообщила заместитель главы Миграционной службы Татьяна Никитина.

“Мы с сегодняшнего дня начали проверку наших территориальных подразделений относительно (выдачи) гражданства”, — сообщила она.

Никитина отметила, что начали работу 5 комиссий, в которые входят представители Миграционной службы, Службы безопасности Украины, Министерства внутренних дел и Нацполиции.

Они будут проверять законность судебных решений, которые стали основанием для выдачи украинского гражданства, также будут проверяться сроки пребывания иностранцев, получивших украинское гражданство, на территории страны.

Проверка всех решений о предоставлении украинского гражданства с 1991 года начата по поручению МВД.

Никитина отметила, что в 2017 году обнаружено 177 случаев незаконной выдачи украинского гражданства.

По материалам Дело
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