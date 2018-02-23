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В Минфине не исключают докапитализацию еще одного госбанка

В Минфине не исключают докапитализацию еще одного госбанка

В Министерстве финансов не исключают, что государство может увеличить капитал ПАО “Ощадбанк” после проведения соответствующего анализа.

Об этом сегодня на пресс-конференции заявил министр финансов Александр Данилюк, передает корреспондент РБК-Украина.

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“Действительно, сейчас есть вопросы и по докапитализации “Ощадбанка”. Если это так, – и сейчас соответствующий анализ проводится, – и необходимо для успешной реализации стратегии “Ощадбанка”, это будет сделано. Иначе мы не получим результата”, – заявил Данилюк.

При этом он отметил, что Минфин требует полной ответственности менеджмента банков за использование средств, полученных в рамках докапитализации.

По материалам РБК-Украина
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