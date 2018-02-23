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Германия может разрешить строительство "Северного потока-2" в марте, - Коболев

Германия может разрешить строительство "Северного потока-2" в марте, - Коболев

Германия может выдать окончательное разрешение на строительство газопровода “Северный поток-2” в марте 2018 года.

Об этом сегодня в ходе круглого стола заявил глава НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев.

“По нашим данным, уже в марте правительство Германии планирует выдать окончательное разрешение на строительство Nord Stream 2”, – заявил Коболев.

Напомним, ранее Германия разрешила строительство “Северного потока-2” в своих территориальных водах. В частности, компания Nord Stream 2 AG получила разрешение на строительство и эксплуатацию морской части газопровода в немецких территориальных водах и сухопутной части в районе Любмина. В компании подчеркнули, что горное ведомство Штральзунда разрешило строительство 55-километрового участка газопровода в соответствии с Законом об энергетической промышленности.

По материалам РБК-Украина
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