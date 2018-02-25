В смарт-контрактах на блокчейне Ethereum обнаружено свыше 34 тысяч уязвимостей

В настоящее время в блокчейне Ethereum работают сотни тысяч смарт-контрактов, управляющих кошельками, токенами, приложениями или использующихся для хранения средств. Группа британских исследователей самостоятельно смогла идентифицировать 34 200 уязвимых смарт-контрактов, пишет Motherboard.
Помощник профессора из Университетского колледжа Лондона Илья Сергей и его коллеги провели масштабное исследование для обнаружения всех возможных уязвимостей смарт-контрактов на блокчейне Ethereum. Для этого они скачали блокчейн Ethereum, по сути создав его форк для личного пользования, и начали запускать разнообразные сценарии, пытаясь добиться нежелательных последствий. Когда эти последствия наступали, они помечали смарт-контракт «с отслеженной уязвимостью».
Проанализировав таким образом около миллиона смарт-контрактов, исследователи обнаружили, что в 34 200 из них содержались критические уязвимости. Они проверили свои предположения на 3000 смарт-контрактах, и в 89% случаев вызвали те самые нежелательные последствия. В теории это могло бы позволить им украсть $6 млн в Ethereum.
По словам экспертов, раннее обнаружение уязвимостей позволяет предотвратить возможные негативные последствия. Так, например, в ноябре 2017 года пользователь под псевдонимом DevOps19 нашел уязвимость в коде библиотеки Ethereum-кошелька Parity и случайно заблокировал $150 млн.
«Мы работаем с приложениями, у которых есть две очень неприятных особенности: они используются для управления вашими деньгами и их нельзя исправить», — пояснил Илья Сергей.
Попытки найти создателей уязвимых смарт-контрактов оказались тщетными. Но поскольку исследователи не сообщают, в каких именно смарт-контрактах были обнаружены уязвимости, условно их можно считать безопасными.
«Если кто-то захочет воспользоваться нашей идеей, ему, по крайней мере, придется проделать столько работы, сколько сделали мы», — подытожил исследователь.
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