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За четверо суток из подземных хранилищ забрали почти миллиард куб. м газа

За четверо суток из подземных хранилищ забрали почти миллиард куб. м газа

За четыре дня Украина уменьшила объем газа в своих подземных хранилищах почти на 1 млрд куб. м – до 10,714 млрд куб. м. Об этом сообщает пресс-служба ПАО «Укртрансгаз».

Уточняется, что речь идет о периоде с 17 до 21 февраля 2018 года.

По последним данным, за сутки в ПХГ Украины газ не закачивался.

Также в течение суток из ПХГ Украины было отобрано 93,67 млн куб. м газа.

При этом в данных за 21 февраля указано, что в Украину за сутки поступило из Словакии 6,31 млн куб. м, из Венгрии – 1,99 млн куб. м, из Польши – 0,61 млн куб. м газа.

Таким образом, украинские ПХГ заполнены на 34%.

Известно, что на территории Украины без учета Крыма – 12 ПХГ общей активной емкостью 31 млрд куб. м.

По материалам Комментарии
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