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За 10 дней из Украины не выпустили 25 тысяч неплательщиков алиментов

За 10 дней из Украины не выпустили 25 тысяч неплательщиков алиментов

Государственные исполнители за десять дней запретили выезд за границу 25 тысячам злостных неплательщиков алиментов. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

По его словам, было вынесено более 21 тысячи постановлений о временном запрете управлять транспортными средствами. В розыск объявили шесть тысяч неплательщиков алиментов.

Также он отметил, что с того момента, как начал действовать закон об усилении ответственности за неуплату алиментов, было взыскано 50 млн грн с должников. Также Петренко отметил, что, согласно статистке, к концу года по количеству таких должников Украина должна показать хорошие результаты действия закона.

По материалам Комментарии
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