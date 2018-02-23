Закон о реинтеграции Донбасса опубликован в официальной прессе

Закон «Об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» 23 февраля опубликован в парламентской газете «Голос Украины».
Закон, как предусматривает Конституция, вступает в силу через десять дней со дня официального обнародования. Кроме того, документ предусматривает, что Кабинет министров должен привести свои акты в соответствие с законом в течение месяца со дня вступления в силу. До принятия измененных актов продолжают действовать старые нормы.
20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон. Принятый парламентом 18 января документ называет Россию агрессором и предоставляет новые полномочия военным.
После вступления закона в действие военная операция на востоке Украины, которая четыре года именовалась «антитеррористической», будет иметь название «меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии».
В законе закреплено, что на Украину напала Россия, которая является агрессором и оккупантом, а часть территории Донбасса ею оккупирована.
Незаконные вооруженные формирования «ЛНР» и «ДНР», которые фактически управляют оккупированными территориями, в соответствии с законом, являются «представителями оккупационных администраций России».
Командование операцией на востоке переходит от Антитеррористического центра СБУ к Объединенному оперативному штабу Вооруженных сил – то есть от спецслужб к военным. Руководителя штаба вскоре назначит президент. Закон ссылается на Устав ООН, который определяет право государств на самооборону.
Конечной целью военной операции на востоке в законе определено «освобождение этих территорий и восстановление конституционного строя на них, защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины, пострадавших в результате российской агрессии, укрепление независимости, государственности, обеспечение единства и территориальной целостности Украинского государства».
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Нужно ли менять паспорта на ID-карты и сколько это стоит5 ч. назад - 3819 19
Укравтодор назвал стоимость проезда по первой платной дорогеВчера, 17:00 - 6037 19
"Газпром" признал поставки газа в АТО безвозмездными - СМИВчера, 16:30 - 2135 16
В киевском офисе крупной IT-компании прошел обыскВчера, 16:45 - 3119 9
Украина и Россия договорились о допустимых объемах вылова рыбы в Азовском море6 ч. назад - 650 8
УкрСиббанк и Ощадбанк предупредили клиентов о временном блокировании работы интернет-банкинговВчера, 20:15 - 7508 1
Укравтодор назвал стоимость проезда по первой платной дорогеВчера, 17:00 - 6037 19
Нужно ли менять паспорта на ID-карты и сколько это стоит5 ч. назад - 3819 19
В киевском офисе крупной IT-компании прошел обыскВчера, 16:45 - 3119 9
"Газпром" признал поставки газа в АТО безвозмездными - СМИВчера, 16:30 - 2135 16
В Испании состоялся первый в мире звонок в стандарте 5GВчера, 15:10 - 1280
Японская туристическая фирма предложила виртуальные полеты за границу20.02.2018, 15:10 - 1336 1
За полетом Tesla на Марс теперь можно следить онлайн19.02.2018, 15:10 - 5399
Ученые создали «живые» бинты для лечения ран и ожогов18.02.2018, 15:10 - 1340
Intel создала квантовый компьютер в два кубита на кремниевом чипе17.02.2018, 15:10 - 2999
Альфа-БанкОбслуговування в українських банках (гарне і погане)
Ризик для тисяч життів: експерт попередив про катастрофу...Обговорення статей
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!Ринок нерухомості
Идеи: портфельФондовий ринок
Криптовалюты , рынок криптовалютВалютний ринок