Закон о реинтеграции Донбасса опубликован в официальной прессе

Закон «Об особенностях государственной политики относительно обеспечения государственного суверенитета Украины на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях» 23 февраля опубликован в парламентской газете «Голос Украины».

Закон, как предусматривает Конституция, вступает в силу через десять дней со дня официального обнародования. Кроме того, документ предусматривает, что Кабинет министров должен привести свои акты в соответствие с законом в течение месяца со дня вступления в силу. До принятия измененных актов продолжают действовать старые нормы.

20 февраля президент Украины Петр Порошенко подписал этот закон. Принятый парламентом 18 января документ называет Россию агрессором и предоставляет новые полномочия военным.

После вступления закона в действие военная операция на востоке Украины, которая четыре года именовалась «антитеррористической», будет иметь название «меры по обеспечению национальной безопасности и обороны, сдерживания и отпора российской вооруженной агрессии».

В законе закреплено, что на Украину напала Россия, которая является агрессором и оккупантом, а часть территории Донбасса ею оккупирована.

Незаконные вооруженные формирования «ЛНР» и «ДНР», которые фактически управляют оккупированными территориями, в соответствии с законом, являются «представителями оккупационных администраций России».

Командование операцией на востоке переходит от Антитеррористического центра СБУ к Объединенному оперативному штабу Вооруженных сил – то есть от спецслужб к военным. Руководителя штаба вскоре назначит президент. Закон ссылается на Устав ООН, который определяет право государств на самооборону.

Конечной целью военной операции на востоке в законе определено «освобождение этих территорий и восстановление конституционного строя на них, защита прав, свобод и законных интересов граждан Украины, пострадавших в результате российской агрессии, укрепление независимости, государственности, обеспечение единства и территориальной целостности Украинского государства».