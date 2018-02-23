У Луценко прокомментировали закрытие дела Колобова

Заместитель генерального прокурора Евгений Енин прокомментировал освобождение от уголовной ответственности экс-министра финансов Юрия Колобова по ходатайству ГПУ и заявил, что прокуратура иногда должна принимать непопулярные решения.
Об этом он рассказал в интервью в эфире “5 Канала”.
“Указанный фигурант лежит за пределами моей компетенции, тем не менее, могу отметить, что органы прокуратуры в первую очередь должны стоять на стороне закона и иногда принимать довольно непопулярные решения”, – считает Енин.
Он отметил, что если срок привлечения к ответственности за конкретное преступление истек, то нужно принимать соответствующее процессуальное решение”.
“Указанное производство находится на контроле генерального прокурора, в указанном уголовном производстве фигурировал не только Колобов. Насколько мне известно, он был допрошен на территории Испании представителями ГПУ, активно сотрудничал со следствием. О дальнейшем ходе следствия по указанному вопросу общество будет проинформировано в соответствующий момент”, – рассказал заместитель генерального прокурора.
Он добавил, что в указанном уголовном производстве фигурируют экс-президент Виктор Янукович, экс-премьер Николай Азаров и другие лица.
Как известно, Колобова подозревают в хищении крупных средств и соучастии в хищении финансов, совершенных в больших размерах и в составе организованной группы.
Он был задержан в Испании в начале марта 2015 года. В конце апреля Украина подала запрос о его экстрадиции. Однако суд Испании отказал в экстрадиции Колобова в Украину.
Генпрокуратура допускает повторный запрос об экстрадиции Колобова из Испании.
В середине октября прошлого года ГПУ сообщила, что неизвестные пытались освободить Колобова из-под стражи с помощью фальшивого письма, якобы от имени Генпрокуратуры Украины.
В ГПУ сообщали о намерении допросить Колобова в Испании, также генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что Колобов может подписать соглашение со следствием.
21 февраля 2018 года Печерский районный суд удовлетворил ходатайство Генеральной прокуратуры и освободил от уголовной ответственности экс-министра финансов Юрия Колобова из-за истечения сроков давности.
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