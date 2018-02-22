Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 471 0

"Киевэнерго" призывает погасить долги за тепло

"Киевэнерго" призывает погасить долги за тепло

В преддверии весны “Киевэнерго” призывает жителей домов, где не восстановлено благоустройство после ремонтов теплосетей, погасить долги за тепло, пишет Сегодня.

По подсчетам “Киевэнерго”, долги таких домов составляют 2,3 млрд грн – 1,6 млрд грн за централизованное отопление и 745 млн грн за горячее водоснабжение. Каждый дом без восстановленного благоустройства задолжал в среднем 300 тыс. грн за тепло.

В целом долг столичных потребителей за централизованное отопление и горячее водоснабжение на 1 февраля 2018 года достиг 5,2 млрд грн.

Например, дома в Деснянском и Днепровском районах, жители которых жалуются на несвоевременное восстановление придомовых территорий после ремонтных работ, задолжали за тепло почти полмиллиарда гривен – 316 млн грн за централизованное отопление и 180 млн грн за горячую воду.

Информацию по долгу каждого столичного дома, рядом с которым не восстановлено благоустройство после ремонтов, киевляне увидят на досках объявлений своих подъездов на следующей неделе.

Также “Киевэнерго” призывает киевлян соблюдать меры безопасности в местах проведения ремонтных работ на теплосетях: не приближаться к провалам грунта или асфальта, внимательно следить за детьми, а водителей – не парковать машины вблизи разрытий и у тепловых камер, чтобы не препятствовать работе аварийных бригад.

По материалам Сегодня
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Энергетика
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018