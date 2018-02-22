"Киевэнерго" призывает погасить долги за тепло

В преддверии весны “Киевэнерго” призывает жителей домов, где не восстановлено благоустройство после ремонтов теплосетей, погасить долги за тепло, пишет Сегодня.
По подсчетам “Киевэнерго”, долги таких домов составляют 2,3 млрд грн – 1,6 млрд грн за централизованное отопление и 745 млн грн за горячее водоснабжение. Каждый дом без восстановленного благоустройства задолжал в среднем 300 тыс. грн за тепло.
В целом долг столичных потребителей за централизованное отопление и горячее водоснабжение на 1 февраля 2018 года достиг 5,2 млрд грн.
Например, дома в Деснянском и Днепровском районах, жители которых жалуются на несвоевременное восстановление придомовых территорий после ремонтных работ, задолжали за тепло почти полмиллиарда гривен – 316 млн грн за централизованное отопление и 180 млн грн за горячую воду.
Информацию по долгу каждого столичного дома, рядом с которым не восстановлено благоустройство после ремонтов, киевляне увидят на досках объявлений своих подъездов на следующей неделе.
Также “Киевэнерго” призывает киевлян соблюдать меры безопасности в местах проведения ремонтных работ на теплосетях: не приближаться к провалам грунта или асфальта, внимательно следить за детьми, а водителей – не парковать машины вблизи разрытий и у тепловых камер, чтобы не препятствовать работе аварийных бригад.
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