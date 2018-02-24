Четверть украинцев хотят, чтобы их дети жили в странах ЕС - опрос

50% украинцев хотят, чтобы их дети жили в Украине.
Таковы результаты исследования, проведенного социологической группой Рейтинг.
26% опрошенных видят жизнь своих детей в странах Евросоюза, еще 7% респондентов – в США.
2% опрошенных хотят, чтобы их дети жили в России, еще 3% – в других странах.
13% украинцев не определились с ответом.
Опрос проводился с 12 по 28 декабря 2017 года. Было опрошено 30 тысяч респондентов во всех областях Украины методом формализованного интервью. Погрешность не превышает 0,6%
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