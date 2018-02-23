Британские инженеры предлагают питать поезда солнечной энергией

Идея железнодорожного сообщения на солнечной энергии, которая изначально возникла из движения «зеленых», оказалась жизнеспособной и может вылиться в пилотный проект, о котором рассказали инженеры Имперского колледжа Лондона в докладе Riding Sunbeams.

Суть предложения британских инженеров сводится к тому, чтобы установить вдоль железнодорожных путей солнечные панели и подавать полученное электричество напрямую в виде тягового тока, исключив из цепочки энергосеть. Благодаря этому можно было бы избежать проблем с пиковыми нагрузками на сеть и ограниченной емкостью сети в некоторых регионах.

«Многие железнодорожные линии проходят там, где существует большой потенциал с точки зрения солнечной энергии, но где трудно получить доступ к электросетям», — объясняет профессор Тим Грин. Проект Имперского колледжа начался с протестов жителей деревни Балькомбе в Западном Суссексе против проведения вблизи геологоразведочных буровых работ. Движение переросло в инициативу по полному обеспечению жителей деревни энергией из возобновляемых источников. Помехой на этом пути стало то, что местная энергосеть была недостаточно емкой, чтобы принять солнечную энергию без дорогостоящего переоборудования. Профессор Грин, также проживающий в Балькомбе, предложил решить проблему по-новому. Однако найденное решение подходило не только для этой деревни, но и для всей Британии.

Одним из преимуществ этого проекта является то, что солнечные панели обычно вырабатывают постоянный ток от 600 до 800 вольт, а железные дороги в сельской местности также работают на постоянном токе в 750 В. Поэтому отсутствует необходимость в преобразовании постоянного тока в переменный, которое влекло бы за собой потери. Кроме того, там, где поезда используют постоянный ток, обычно имеются подстанции примерно через каждые 3 км дороги, что также удобно для размещения солнечных панелей.

Инженерам еще предстоит разобраться с некоторыми нерешенными техническими задачами, например, как и когда подавать солнечную энергию на третий рельс. В этом им помогут специалисты компании Turbo Power Systems, которые занимаются распределением и управлением энергией для железных дорог, сообщает Engineer.