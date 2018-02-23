Майк Пенс призвал упростить выдачу лицензий на космические запуски

По мнению вице-президента США Майка Пенса, лицензия на совершение космических пусков должна выдаваться так же просто, как водительские права, передает Inverse.

Пенс выступал на заседании возрожденного Дональдом Трампом Совета по космосу. Он обвинил сегодняшнюю систему получения лицензий на запуск ракет в излишней бюрократизации. По его мнению, Федеральное управление гражданской авиации США слишком запутало все процедуры. Это ограничивает частные предприятия, которые хотят запускать спутники на низкую орбиту.

«Сделайте получение лицензий на запуск таким же простым и понятным, как получение водительского удостоверения», — призвал он коллег. Пенс уточнил, что текущие правила слишком запутаны: для одноразовых ракет — одни условия, для многоразовых — другие. закон не предусматривает гибкости. Если выдано разрешение на запуск, то любое изменение грозит полной его отменой. Пенс считает, что в условиях конкуренции и развития частной космонавтики таких сложностей быть не должно.

Понятно, как космонавтика пришла к такой ситуации. Правила создавались, когда каждый запуск был событием государственного масштаба. Государство в принципе было единственным игроком, поэтому могло назначать старты за долгое время, не подстраиваясь ни под кого. Но за последние годы ситуация сильно изменилась. Частная космонавтика переживает серьезный подъем, который привел к успешному запуску самой мощной на текущей момент ракеты. Старая система выдачи разрешений на запуски перестает справляться. Пенс, понимая, что это косвенно влияет и на доходы государства, просит упростить процедуру.