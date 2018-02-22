Над Украиной полетят «Дельфины» (видео)

На «Одесском авиационном заводе», который входит в состав «Укроборонпром», начата массовая сборка самолетов с уникальной конструкцией. Специально для этого проекта был возведен и оборудован цех, в котором собирается легкий многоцелевой Y1 «Дельфин».

Его уникальность состоит в том, что он способен выполнять сразу несколько задач – начальная подготовка пилотов военной и гражданской авиации. А также Y1 «Дельфин» оснащен всем необходимым для патрулирования и мониторинга приграничных зон передает Думская.

Y1 «Дельфин» представляет собой четырехместное легкое воздушное судно, оснащенное одним мотором от французской компании Societe de Motorisations Aeronautiques, которая работает над производством авионики и двигателей для таких крупных лайнеров, как Boeing та Airbus.

На борту самолета установлена особая система спасения, которая может быть задействована во время внештатной ситуации. При ее включении самолет с пилотом и пассажирами спускается на парашюте. Благодаря этому конструкторам удалось минимизировать потерю техники и смертность во время аварий.