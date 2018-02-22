В правительстве анонсировали создание тестовой площадки проекта Hyperloop в одном из городов Украины

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил о создании Центра транспортных инноваций и тестовой площадки для реализации проекта Hyperloop в Украине.

“Мы учреждаем Центр транспортных инноваций Hype.ua, который должен создать первую тестовую площадку в Днепре”, – сказал министр инфраструктуры в ходе пресс-брифинга в Киеве в четверг.

По его словам, к инициативе присоединились Национальная академия наук Украины (НАНУ), госконцерн “Укроборонпром”, Каховский завод электросварочного оборудования и др.

Справка Finance.ua

21 февраля на веб-сайте министерства появился анонс “Hyperloop в Украине” без уточнения подробностей, а на странице в соцсети Facebook В.Омелян коротко написал: “Really. Inception”.

Между тем Украина не значится среди стран, которые рассматривались для этого проекта. Ближайшей страной, которая могла бы быть в нем участником, является Польша.

Hyperloop – проект вакуумного поезда, предложенный в 2012-2013 гг. американским венчурным капиталистом Илоном Маском. В настоящее время проект не реализован. Наибольшую активность в его воплощении проявляют компании Virgin Hyperloop One и HTT .