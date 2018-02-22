Киеврада переименовала Московский мост

В Киеве официально переименовали Московский мост в Северный.
За соответствующее решение проголосовали 82 депутата городского совета, передает пресс-служба Киеврады.
Отметим, переименовать мост в Северный рекомендовала постоянная комиссия Киеврады по вопросам культуры, туризма и информационной политики. Изначально переименование моста в северной части столицы инициировали в 2015 году, когда Киевская городская государственная администрация провела на данную тему общественное обсуждение.
Предлагалось переименовать Московский мост в Северный, Троещинский, мост имени Георгия Фукса (главного инженера проекта) или Степана Бандеры.
Название “Северный” для данного моста является проектным. Кроме того, в ходе сегодняшней сессии улицу Анри Барбюса в Печерском районе переименовали в улицу Василия Тютюнника, улицу Кировоградскую в улицу Владимира Брожко, переулок Панфиловцев в Печерском районе в переулок Иова Борецкого, улицу Ванды Василевской в улицу Богдана Гаврилишина. Также депутаты вернули исторические названия Комсомольскому массиву и микрорайону Чапаевка. Теперь они будут называться “Северо-Броварской” массив и микрорайон “Вита-Литовская”. Также улице Седовцев в Печерском районе возвращено историческое название – Омелютинская.
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