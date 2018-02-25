Банкиры бросают работу и возглавляют финтех-компании

70% топ-менеджмента финтех-компаний – это выходцы из украинских банков (ПриватБанк, ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Альфа-Банк и другие), 23% топ-менеджмента – менеджеры из бизнеса , 7% – из IT.
Об этом свидетельствуют результаты первого исследования финтех-сектора в Украине, проведенного проектом USAID “Трансформация финансового сектора” и инновационного парка UNIT.City.
Результаты исследования показали, что основателями финтех-компаний являются в основном физлица с опытом в IT (65%) и финансах (30%), большинство из которых свободно владеют английским языком.
Некоторые финтех-компании поддерживают партнёрство с банками и международными платежными системами. Это включает платформы Р2Р для карточных транзакций, платежные карты с логотипами нескольких учреждений. В основном это ПУМБ, Райффайзен Банк Аваль, Альфа-Банк, ТАСкомбанк, Ощадбанк и международные платежные системы.
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