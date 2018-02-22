По информации на 12:30, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (68,931млн и 63,619 млн гривен соответственно).

Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (52 и 42). Максимальный курс продажи доллара 27,30 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,07-27,12 гривен за доллар.

За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере .

На текущее время в Сервисе присутствует 94 активные заявки по доллару на сумму более 132,55 млн грн, которые распределились следующим образом:

*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.



ПРОДАВЦОВ

– 7 лучших заявок “Куплю”:27,1000 – 10 00027,1000 – 10 00027,1000 – 1 00027,1000 – 50027,0800 – 10 00027,0800 – 20 00027,0800 – 1 000

Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:

27,0500 – 8 000

27,0500 – 312 000

27,0600 – 4 200

27,0700 – 2 000

27,0700 – 200 000

27,0700 – 6 000

27,0900 – 8 000





Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27.1231

Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27.0367

*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.

**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.



Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.

Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.