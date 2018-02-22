По информации на 12:30, размещенной в Сервисе МІНЯЙЛО ЗАЯВКИ, видно, что суммарный объем заявок “Куплю USD” больше, чем “Продам” (68,931млн и 63,619 млн гривен соответственно).
Количество актуальных предложений “Продам” больше, чем “Куплю” (52 и 42). Максимальный курс продажи доллара 27,30 UAH/USD. Наиболее часто встречаются предложения по продаже с курсом 27,07-27,12 гривен за доллар.
За паритетным курсом Вы можете следить на странице Міняйло в Твиттере.
На текущее время в Сервисе присутствует 94 активные заявки по доллару на сумму более 132,55 млн грн, которые распределились следующим образом:
*Оперативные диаграммы рынка всегда доступны на странице Міняйло.
Вниманию ПОКУПАТЕЛЕЙ – 7 лучших заявок “Продам”:
27,0500 – 8 000
27,0500 – 312 000
27,0600 – 4 200
27,0700 – 2 000
27,0700 – 200 000
27,0700 – 6 000
27,0900 – 8 000
Средневзвешенный курс доллара “Продам” – 27.1231
Средневзвешенный курс доллара “Куплю” – 27.0367
*Оперативный график всегда доступен на странице Міняйло.
**Архив средневзвешенных курсов всегда доступен на странице Архивов.
Справочно. Сервис Міняйло Заявки предназначен для оперативного информирования Банков и ПОВ о валютообменных потребностях населения.
Любой желающий может разместить свою заявку с целью ее удовлетворения уполномоченными операторами валютного рынка.
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