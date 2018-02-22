В Черновцах задержали молдавских скиммеров

В Черновцах 21 февраля сотрудниками службы безопасности ПриватБанка и работниками Департамента киберполиции Национальной полиции задержана с поличным преступная группа граждан Молдовы.

“Задержанная с поличным преступная группа из граждан Молдовы, находясь на территории Черновцов, пытались незаконно завладеть деньгами клиентов украинских банков с помощью устройства для несанкционированного считывания информации с банковских платежных карт – скиммера”, – сообщили в банке.

Читайте также: Киберполиция поймала мошенника, воровавшего деньги клиентов АЗС с помощью скиммера

Задержанные злоумышленники признались, что в течение января – февраля 2018 года устанавливали скиммеры на банкоматах в разных городах Украины.

Полиция устанавливает причастность преступной группы к фактам скимминга в Одессе, Киеве и Николаеве.