Старая версия
укр ру
Все Новости рынка
- 292 0

В Черновцах задержали молдавских скиммеров

В Черновцах задержали молдавских скиммеров

В Черновцах 21 февраля сотрудниками службы безопасности ПриватБанка и работниками Департамента киберполиции Национальной полиции задержана с поличным преступная группа граждан Молдовы.

“Задержанная с поличным преступная группа из граждан Молдовы, находясь на территории Черновцов, пытались незаконно завладеть деньгами клиентов украинских банков с помощью устройства для несанкционированного считывания информации с банковских платежных карт – скиммера”, – сообщили в банке.

Читайте также: Киберполиция поймала мошенника, воровавшего деньги клиентов АЗС с помощью скиммера

Задержанные злоумышленники признались, что в течение января – февраля 2018 года устанавливали скиммеры на банкоматах в разных городах Украины.

Полиция устанавливает причастность преступной группы к фактам скимминга в Одессе, Киеве и Николаеве.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика Криминал
Все, что мы знаем про:Национальная полиция Украины
Архивы:2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
В Контексте Finance.ua
    Сравнивайте и заказывайте продукты банков и страховых компаний. Экономьте время и деньги. Рассчитывайте на Finance.ua!
    Проект компании Treeum
    © Finance.ua 2000-2018