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Луценко рассказал, что Украина будет делать с “вышками Бойко”

Луценко рассказал, что Украина будет делать с “вышками Бойко”

Украина планирует продать 2 буровые установки для добычи нефти и газа на черноморском шельфе – так называемые “вышки Бойко”. Об этом на брифинге сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

“Вышки Бойко” арестовали еще в 2015 году, но с тех пор следствие по этому дело продвигалось достаточно медленно. Теперь же Луценко заявил, что Генпрокуратура получила решение суда, в котором сказано об аресте буровых установок и их передаче Агентству конфискованных активов.

“Конечно, они находятся в настоящее время на временно оккупированной территории Крыма, однако это не мешает юридически продать их любому желающему субъекту”, – отметил Луценко.

По словам генерального прокурора, потенциальный покупатель буровых установок может попытаться вернуть их в собственность или потребовать средства за их изъятие у законного владельца с руководства оккупационной власти полуострова или Российской Федерации.

“Такие прецеденты в мировой судебной и арбитражной практике существуют, и мы тоже пойдем этим путем”, – пояснил Луценко.

Также генпрокурор отметил, что факт ареста вышек и продолжение следствия по этому делу не помешают Агентству по управлению конфискованными активами распоряжаться буровыми установками. В перспективе их можно продать добросовестным добытчикам.

По материалам hyser
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