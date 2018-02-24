Boeing стандартизирует 3D-напечатанные запчасти для самолетов

Аэрокосмическая компания Boeing заключила партнерское соглашение со швейцарской производственной группой Oerlikon на совместное производство титановых компонентов для самолетов и стандартизацию технологического процесса 3D-печати.
В недавние годы 3D-печать добилась существенного прогресса, особенно в области аддитивной печати металлов. Тот факт, что эта технология переходит в зрелую фазу, подтверждает соглашение Boeing и Oerlikon — когда в индустрии начинают говорить о стандартизации, это явный признак того, что она приближается к более рутинному потоковому производству.
Соглашение, которое заключили две компании, позволит выработать стандарты 3D-печати титана, более сложного в обработке металла, чем, к примеру, алюминий, и обеспечит соответствие этих деталей требованиям Федерального управления гражданской авиации и Министерства обороны США, а также даст возможность повысить их качество и снизить стоимость, сообщает New Atlas.
«Эта программа ускорит использование технологии аддитивного производства в быстро растущей авиационной, космической и оборонной промышленности, — говорит Роланд Фишер, глава Oerlikon. — Совместная работа с Boeing определит путь к серийному производству годных к полетам напечатанных компонентов».
В апреле прошлого года Boeing привлекла к сотрудничеству норвежскую компанию Norsk Titanium AS, которая занимается 3D-печатью титановых деталей. С ее помощью гигант авиастроения собирается экономить от $2 млн до $3 млн на каждом самолете 787 Dreamliner.
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