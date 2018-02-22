НБУ нормировал выпуск и реализацию собственной нумизматической продукции

Национальный банк Украины нормировал ряд актуальных вопросов, связанных с правовым обеспечением организации изготовления, выпуска в обращение и реализации памятных и инвестиционных монет Украины.

Об этом говорится в постановлении Правления Национального банка Украины от 15 февраля 2018 года № 10 “Об утверждении Изменений к Инструкции об организации изготовления, выпуска в обращение и реализации памятных и инвестиционных монет Украины, сувенирной продукции”, сообщает пресс-служба НБУ.

«В частности, этот документ (постановление Правления НБУ № 10 — ред.) регулирует вопросы выпуска Национальным банком нумизматической и сувенирной продукции, в том числе специальных выпусков памятных монет», – говорится в сообщении.

Как известно, Национальный банк Украины решил учредить специальный выпуск памятных монет из недрагоценных металлов по тематике общегосударственного значения. Эти памятные монеты будут вводиться в обращение крупными, но определенными тиражами (от одного миллиона штук), и будут законным платежным средством по их номиналу. Первая такая памятная монета, посвященная защитникам Донецкого аэропорта, уже вышла в обращение. Также в течение 2018 года планируется осуществить специальные выпуски памятных монет серии “Вооруженные Силы Украины” – “День украинского добровольца” и “100-летие создания Украинского военно-морского флота”.

Кроме того, постановлением предусматривается уточнение порядка определения статуса дистрибьютора Национального банка по продаже памятных монет Украины и сувенирной продукции. Если раньше Национальный банк предоставлял статус дистрибьютора только банкам, то в соответствии с нормами Постановления этот статус теперь смогут получить и другие юридические лица. Это даст возможность качественно расширить каналы реализации нумизматической и сувенирной продукции Национального банка и удовлетворить растущий спрос украинцев, интересующихся памятными монетами Украины.